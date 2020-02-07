Главный военный прокурор Украины подаст в суд на депутата Рады Киву

Киев, 7 января. Заместитель генерального прокурора и главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что собирается подать иск о клевете против депутата Верховной рады Ильи Кивы.

Выступая на заседании комитета Рады по правоохранительной деятельности, Кива, как утверждает замгенпрокурора, обвинил Чумака в «крышевании проституции», а также торговле наркотиками.

«В связи с тем, что это сказал публичный человек, депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск», — написал Чумак на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что иск будет на крупную сумму. Чумак добавил, что если он выиграет дело, то переведет всю полученную от Кивы компенсацию на нужды украинской армии.

Ранее Кива рассказал об инциденте в одном из ресторанов в Киеве. По словам украинского парламентария, на него напал человек, который ранее угрожал ему в социальных сетях. В Интернете опубликовали видео, на кадрах которого запечатлена драка.