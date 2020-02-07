ОЗХО обвинила двух своих сотрудников в утечке информации об инциденте в сирийской Думе

Нью-Йорк, 7 января. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выпустила заявление, в котором обвинила двух своих бывших сотрудников в утечке информации о расследовании «химатаки», якобы произошедшей в сирийском городе Дума.

В документе ОЗХО не называет имен сотрудников, обозначая их как «инспектор А и инспектор В». Отмечается, что данные сотрудники, по мнению руководства, не являлись информаторами-активистами. ОЗХО назвала их «людьми, которые не могут смириться с тем, что их выводы не подкреплены доказательствами».

«Когда их взгляды не получили поддержку, они взяли дело в свои руки и нарушили обязательства по отношению к организации», – говорится в заявлении главы ОЗХО.

При этом уточняется, что инспектор А якобы не входил в состав группы ОЗХО, которая занималась установлением фактов применения химоружия в Сирии. Поэтому экспертная оценка данного сотрудника является личным документом, созданным на основании неполной информации и без санкции руководства, сообщает РИА Новости.

7 апреля 2018 года СМИ опубликовали сведения о применении «химического оружия» в сирийской Думе. Как вскоре стало ясно, авторами фейков оказалась псевдогуманитарная организация «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения химического оружия.

Тем не менее, международная коалиция во главе с США нанесла массированный ракетный удар по Сирии, обвиняя ее в совершении «химатаки».

Позже группа бывших сотрудников из ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном подготовила доклад, в котором опровергла изложенные в мартовском отчете ОЗХО выводы об инциденте в Думе. В ходе расследования группа Хендерсона установила целый ряд расхождений между докладом ОЗХО и фактами. А вскоре представители «Белых касок» сами признались в том, что видео последствий «химатаки» также было постановочное.