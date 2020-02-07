Директор Пентагона обвинил РФ и Китай в «переписывании истории»

Вашингтон, 7 февраля. Министр обороны США Марк Эспер, выступая в Университете имени Джона Хопкинса, обвинил Китай и Россию в попытках «перестроить мировой порядок». В своей речи он утверждал, что обе страны якобы нарушают суверенитет своих соседей и «переписывают историю».

Эспер обвинил Россию в проведении «киберопераций», а Китай – в хищении интеллектуальной собственности. Кроме того, его недовольство вызвал проект КНР «Один пояс – один путь», в рамках которого другим странам Китаем якобы навязываются невыгодные экономические решения.

Отметим, что никаких доказательств того, что Россия якобы проводит «кибероперации» Эспер не привел, ограничившись голословными обвинениями, схожими с риторикой «российского вмешательства» в американские выборы. Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер потратил два года и несколько десятков миллионов долларов, однако не смог предоставить каких-либо доказательств «вмешательства».

В то же время, сами США, обвиняющие Россию и Китай во «вмешательстве» в дела других государств, регулярно игнорируют нормы международного права, откровенно подрывая авторитет таких международных организаций, как ООН.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США регулярно стараются обвинить в своих бедах внешних «врагов». Раньше эту роль для Вашингтона играли Россия и Китай, теперь же во всем «виноваты» страны Ближнего Востока.