Ванга предсказала столкновение Земли с астероидом сразу после коронавируса

Москва, 7 февраля. Журналист и кум предсказательницы Ванги Сергей Косторной заявил, что она предсказала столкновение с Землей «чудовищного астероида» в этом году.

Как сообщает «Экономика сегодня», Ванга, по словам журналиста, не называла конкретные числа, когда произойдет столкновение с астероидом, но сообщила, что там есть «пять двоек». На один из «дней пяти двоек» (без уточнения года) предсказательница пророчила нашей планете катастрофы: эпидемию неизвестной болезни и столкновение с космическим объектом, которое приведет к разрушительным последствиям.

Косторной заявил, что в пророчестве Ванги сообщалось о страшном и чудовищном астероиде, которые «попадает в Землю и разрушает ее».

«Если повезет, дай Бог, и он пройдет рядом, все равно будут землетрясения, цунами. Ванга говорила: черный пепел накроет Землю и закроет солнце, реки выйдут из берегов. Огромные территории исчезнут с лица земли, даже если он пролетит рядом», — заявил он.

Кум Ванги напомнил, что ближайшие «дни пяти двоек» — это 22 февраля и 22 декабря 2020 года.

Несколькими днями ранее Косторной сообщил, что болгарская предсказательница упомянула вспышку коронавируса в одном из своих пророчеств. По его словам, предсказательница никогда не пугала людей, стараясь «сглаживать углы», поэтому ее предсказание о «новой чуме» сильно выбивается из общего фона. Он заявил, что та говорила о «забытой болезни», что может указывать на связь коронавируса с птичьим гриппом. Еще один переводчик Ванги Стоян Петров заявил, что вирус будет успешно побежден.

Напомним, мировой масштаб распространения коронавируса превзошел атипичную пневмонию 2003 года. В свое время она стала крупнейшей эпидемией XXI века, передавал RT. Согласно последним данным, от вируса 2019-nCoV скончались 565 человек, заражены более 28 тысяч.