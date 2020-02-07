Разгонный блок со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз»

Москва, 7 февраля. Головная часть ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками системы OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в пятницу с космодрома «Байконур». Прямая трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сообщил комментатор пуска.

Головная часть ракеты отделилась от третьей ступени примерно через девять минут после старта. Космические аппараты должны быть выведены на орбиту спустя 3,5 часа. Отметим, это первый запуск спутников системы связи OneWeb с «Байконура». Изначально он планировался в декабре прошлого года, но был перенесен по инициативе компании — владельца спутников из-за необходимости их дополнительных испытаний.

OneWeb планирует развернуть на орбите группировку из более чем 600 спутников, чтобы обеспечить к 2021 году стабильный доступ в Интернет для пользователей в любой точке Земли.

Для реализации этой программы планируется совершить 21 пуск «Союзов» с космодромов «Куру» и «Байконур». В 2020 году Россия осуществит семь из них.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что РФ и КНР разрабатывают совместный проект по предоставлению высокоскоростного спутникового интернета, который сможет конкурировать с OneWeb.