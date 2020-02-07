Лавров отреагировал на угрозы США в адрес «Роснефти»

Москва, 7 февраля. Россия привыкла к американским угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания властей США о возможном введении санкций против «Роснефти» из-за ее сотрудничества с Венесуэлой. Об этом российский министр заявил по итогам визита в Мексику.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что если страны Латинской Америки чувствуют себя комфортно при американской «опеке», то это их право, однако он находит сложившуюся ситуацию оскорбительной для государств Южной Америки.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила, что обсуждает план введения санкций против российской компании «Роснефть» в рамках пакета ограничительных мер в отношении властей Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро.