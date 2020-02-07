Лавров рассказал о ходе урегулирования ситуации в Идлибе между РФ и Турцией

Москва, 7 февраля. Российские и турецкие военные заняты урегулированием «на земле» ситуации в Идлибе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что российские и турецкие военные находятся в контакте друг с другом, а их взаимодействие определяется договоренностями, где четко прописан режим зоны деэскалации в Идлибе. Российский министр напомнил, что Турция обязалась отмежевать умеренную оппозицию от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 и «Тахрир аш-Шама» (обе группировки запрещены в РФ). Пока что этого сделано не было.

Кроме того, Лавров напомнил о другом обязательстве, которое взяла на себя Турция – создание внутри Идлибской зоны полосы, из которой будет выведено все вооружение.

«Пока эта цель не достигнута. И наши военные в развитие поручений президентов [РФ Владимира] Путина и [Турции Тайипа] Эрдогана «на земле» решают эти конкретные вопросы», — подчеркнул Лавров.

Идлибская зона деэскалации с момента своего создания являлась самым проблемным регионом на севере Сирии. Эта территория, включающая провинции Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб, до сих пор представляет угрозу примерно трем миллионам жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.