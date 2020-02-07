Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb успешно стартовала с «Байконура»

Байконур, 7 февраля. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» успешно стартовала с 31-й площадки космодрома «Байконур». Она должна вывести на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb.

Отделение головного блока в составе разгонного блока «Фрегат-М» и спутников должно состояться спустя девять минут после запуска. Выведение аппаратов на орбиту займет 3,5 часа.

За пуском ракеты-носителя с космодрома наблюдали гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, а также руководство компаний Главкосмос, Arianespace и OneWeb.

Спутники OneWeb впервые запускаются с данного космодрома. Их должны были запустить с «Байконура» в декабре прошлого года. Старт был перенесен из-за того, что компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Как уточняет пресс-служба Роскосмоса, низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и является модификацией «Союза-2». У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.