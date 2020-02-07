Путин подписал закон об обеспечении ребенка жильем после развода родителей

Москва, 7 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса (СК) Российской Федерации. Согласно документу, суд получит возможность привлекать родителя, живущего отдельно от ребенка после развода с супругом, к оплате дополнительных расходов для обеспечения несовершеннолетнего жильем.

Соответствующие поправки в СК были приняты Госдумой 23 января, а позже одобрены Советом Федерации. Согласно изменениям, каждый родитель при разводе сможет быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов несовершеннолетнего, в том числе при «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

Напомним, ранее Министерство труда РФ предложило выделить 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах. Данные средства планируют направить на обеспечение расширения программы поддержки рождения первого ребенка, а также на увеличение размера выплаты на второго, сообщает «Газета.ru».