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Украинский телеканал покажет все свои драматические сериалы на русском языке

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Украинский телеканал покажет все свои драматические сериалы на русском языке

Киев, 7 февраля. Украинский телеканал «1+1» для весеннего сезона подготовил семь сериалов. При этом все они сняты на русском языке, поскольку на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже. Об этом сообщил продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.

«По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке», — цитирует издание «Телекритика» слова Еремеевой.

Чуть позже ей пришлось оправдываться, что речь не идет «о каком-либо предубеждении, а только о производственных нюансах». Еремеева констатировала, что переход на полностью украинский язык в эфире ТВ происходит медленнее, чем предполагалось. 

Украинский телеканал покажет все свои драматические сериалы на русском языке

Напомним, после государственного переворота в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были, в частности, введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Кроме того, как передавала «Газета.ру», 16 января Рада приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании, согласно которому, в частности, в школах будет постепенно уменьшаться количество часов преподавания на русском языке.

Украинский телеканал покажет все свои драматические сериалы на русском языке

Нападки на русский язык стали причинами огромного числа скандалов на Украине. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что украинская компания-перевозчик приняла решение об увольнении водителя, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку и ее спутницу. 

А президент Украины Владимир Зеленский, в своей речи на инаугурации говоривший на русском языке, позднее заявил, что будет защищать украинский язык, передавал RT.

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Источник: Телекритика
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