Украинский телеканал покажет все свои драматические сериалы на русском языке

Киев, 7 февраля. Украинский телеканал «1+1» для весеннего сезона подготовил семь сериалов. При этом все они сняты на русском языке, поскольку на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже. Об этом сообщил продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.

«По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке», — цитирует издание «Телекритика» слова Еремеевой.

Чуть позже ей пришлось оправдываться, что речь не идет «о каком-либо предубеждении, а только о производственных нюансах». Еремеева констатировала, что переход на полностью украинский язык в эфире ТВ происходит медленнее, чем предполагалось.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году новые власти Украины взяли курс на тотальную украинизацию. Были, в частности, введены обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Кроме того, как передавала «Газета.ру», 16 января Рада приняла в окончательном чтении законопроект о среднем образовании, согласно которому, в частности, в школах будет постепенно уменьшаться количество часов преподавания на русском языке.

Нападки на русский язык стали причинами огромного числа скандалов на Украине. К примеру, на прошлой неделе стало известно, что украинская компания-перевозчик приняла решение об увольнении водителя, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку и ее спутницу.

А президент Украины Владимир Зеленский, в своей речи на инаугурации говоривший на русском языке, позднее заявил, что будет защищать украинский язык, передавал RT.