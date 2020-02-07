Полиция Грузии задержала мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина в монастыре

Тбилиси, 7 февраля. Грузинская полиция задержала подозреваемого в убийстве гражданина РФ в монастыре Гвтаеба Гардабанского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

«Следствием установлено, что задержанный 5 февраля текущего года в одной из келий на территории монастыря Гвтаеба Гардабанского муниципалитета около села Марткопи ударил топором в область шеи гражданина России И. Д. 1958 года рождения, в результате чего тот скончался», — гласит текст сообщения грузинского ведомства.

Сразу после нападения обвиняемый сбежал. Полиции удалось установить его личность, и вскоре он был задержан. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что задержанный ранее уже был судим за убийство. Против него возбуждено дело по статье «Умышленное убийство», согласно которой он может получить до пятнадцати лет тюремного заключения.