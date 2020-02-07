Китайский врач Ли Вэньлян все же скончался от коронавируса

Пекин, 7 февраля. Китайский врач Ли Вэньлян, который в конце прошлого года первым сообщил о возможной эпидемии, скончался. Ранее в четверг СМИ уже сообщали о его гибели, однако тогда медикам удалось на время спасти жизнь врача.

Причиной смерти Ли Вэньляна стала пневмония, вызванная новым типом коронавируса, который уже более месяца бушует в Китае.

Вечером в четверг китайское издание Global Times сообщило о том, что сердце 34-летнего врача остановилось. Этот факт журналистам подтвердили и его коллеги. Однако спустя несколько часов журналистам стало известно, что врачи все-таки смогли реанимировать больного. Ли Вэньлян находился в критическом состоянии.

Однако, по последней информации, сердце врача остановилось во второй раз, и врачи не смогли спасти жизнь мужчины, сообщает РИА Новости.

В конце декабря прошлого года Ли Вэньлян написал в социальных сетях, что рынок морепродуктов в китайском городе Ухань является эпицентром атипичной пневмонии. Пост врача стал «вирусным», поэтому его вместе с коллегами вызвали на беседу в полицию. Сотрудники правопорядка вынесли предупреждение и потребовали более не распространять «ложную информацию», поскольку она может нанести ущерб стране.