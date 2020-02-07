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Политика

Пушков скептически отнесся к решению Британии по отмене части пошлин на российские товары

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Пушков скептически отнесся к решению Британии по отмене части пошлин на российские товары

Москва, 7 февраля. Отмена Великобританией пошлин на некоторые российские товары не означает, что отношения между странами станут лучше, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В четверг правительство Соединенного Королевства объявило об отмене об отказе от некоторых торговых ограничений в отношении России, введенных Евросоюзом. В своем микроблоге в Twitter Пушков подчеркивает, что данный факт «не означает улучшения политических отношений с Россией». 

«Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики», — написал сенатор.

Пушков скептически отнесся к решению Британии по отмене части пошлин на российские товары

Напомним, документ был опубликован на сайте британского правительства в четверг, передавал RT. В частности, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги. Остальные ограничения остаются в силе.

Пушков ранее уже подчеркивал, что не стоит ждать улучшения отношений между Лондоном и Москвой после Brexit. По мнению российского сенатора, Британия и ранее зависела от США, а после выхода из ЕС «начнет еще больше равняться» на Вашингтон.

Пушков скептически отнесся к решению Британии по отмене части пошлин на российские товары

Напомним, 31 января Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, передавала «Газета.ру». До 2021 года будет действовать переходный период, на протяжении которого в Великобритании продолжит действовать большая часть законов ЕС. К концу переходного периода власти Великобритании и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле.

В своем выступлении за час до выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон обозначил новые приоритеты правительства. По его словам, вернувшаяся независимость позволит Британии осуществить перемены, которые поддержали граждане: «контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле». 

По словам премьера, Brexit является началом «новой эры дружеского сотрудничества между Евросоюзом и энергичной Великобританией», которая является «великой европейской державой».

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