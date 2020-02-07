Пушков скептически отнесся к решению Британии по отмене части пошлин на российские товары

Москва, 7 февраля. Отмена Великобританией пошлин на некоторые российские товары не означает, что отношения между странами станут лучше, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В четверг правительство Соединенного Королевства объявило об отмене об отказе от некоторых торговых ограничений в отношении России, введенных Евросоюзом. В своем микроблоге в Twitter Пушков подчеркивает, что данный факт «не означает улучшения политических отношений с Россией».

«Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несет скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва — один из признанных лидеров мировой политики», — написал сенатор.

Напомним, документ был опубликован на сайте британского правительства в четверг, передавал RT. В частности, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги. Остальные ограничения остаются в силе.

Пушков ранее уже подчеркивал, что не стоит ждать улучшения отношений между Лондоном и Москвой после Brexit. По мнению российского сенатора, Британия и ранее зависела от США, а после выхода из ЕС «начнет еще больше равняться» на Вашингтон.

Напомним, 31 января Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, передавала «Газета.ру». До 2021 года будет действовать переходный период, на протяжении которого в Великобритании продолжит действовать большая часть законов ЕС. К концу переходного периода власти Великобритании и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле.

В своем выступлении за час до выхода Великобритании из Евросоюза премьер-министр Борис Джонсон обозначил новые приоритеты правительства. По его словам, вернувшаяся независимость позволит Британии осуществить перемены, которые поддержали граждане: «контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле».

По словам премьера, Brexit является началом «новой эры дружеского сотрудничества между Евросоюзом и энергичной Великобританией», которая является «великой европейской державой».