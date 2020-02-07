Новый клип самой богатой блогерши YouTube собрал миллионы просмотров

Москва, 7 февраля. Блогер из России Настя Радзинская опубликовала клип на Youtube под названием «Тебя поздравит Настя». За два дня он собрал почти десять миллионов просмотров.

Видео собрано из различных роликов, среди которых кадры с ее дня рождения – 27 января она отметила шестилетие. На видео она поет, танцует и открывает подарки, а также играет с детьми Филиппа Киркорова и фотографируется с гостями, среди которых – Александр Ревва.

Слова и музыка к клипу были написаны композитором Игорем Николаевым, который тоже присутствовал среди гостей на празднике.

Настя считается одним из самых богатых блогеров YouTube. В 2019 году Forbes опубликовало свой рейтинг богатейших видеоблогеров, где Радзинская заняла третье место. На ее канал подписаны 107 миллионов пользователей, а видео в обшей сложности собрали 42 миллиарда просмотров. Первые видео были выложены еще в 2016 году, когда ее родители начали публиковать ролики, где девочка радуется новым игрушкам, проводит время с друзьями и путешествует.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о реакции родителей Насти на критику со стороны ее поклонников, которые остались недовольны песней «Алкоголичка», которую тот исполнил на дне рождении юной видеоблогерши. Многие пользователи Сети пришли к единому мнению, что эта песня совершенно не подходит для детского праздника.

Родители Радзинской признались, что на них буквально обрушилась волна негативных комментариев. В своем профиле в Instagram они написали, что «вместе со звездами российского шоу-бизнеса к ним пришли и их хейтеры».