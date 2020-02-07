حصاد أخبار سوفي 6 فبراير/ شباط: هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على دمشق ، مقتل الخبراء العسكريين الروس ، تطويق سراقب

سوريا ، 6 فبراير. توفي خبراء عسكريون روس وأتراك بشكل مأساوي في هجوم إرهابي في محافظة إدلب في أواخر يناير. هاجمت القوات الإسرائيلية مناطق في دمشق. وحدات النخبة في الجيش العربي السوري أكملت تطويق مدينة سراقب خلال الهجوم في شمال غرب سوريا.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية مقتل المتخصصين الروس في إدلب

قالت وزارة الخارجية الروسية إن خبراء عسكريين روس وأتراك قتلوا بشكل مأساوي بعد هجوم الإرهابيين في محافظة إدلب في أواخر يناير.

أكدت الإدارة أن ارتفع عدد القتلى والجرحى في القوات والمدنيين السوريين إلى المئات خارج منطقة خفض التصعيد.

أضافت وزارة الخارجية الروسية - وقع أكثر من ألف هجوم من قبل الإرهابيين خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير في محافظة إدلب. نتيجة لواحد منهم ، توفي الاجناد الروس والاتراك.

لاتزال محاولات لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية روسية باستخدام طائرات بدون طيار. وقعت واحد من الهجمات الأخيرة مساء 3 فبراير. وقد تم إسقاط طائرة بدون طيار من أصل غير معروف بنظام دفاع جوي ارض - جو قصير ومتوسط المدى بانتسير-اس1. قبل ذلك ، في 1 فبراير ، صدت أنظمة الدفاع الجوي هجمات الطائرات بدون طيار التي أطلقها الإرهابيون. اعترضت أنظمة الحرب الإلكترونية المحمولة جوا السيطرة على الطائرات بدون طيار وعطلتها.

هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على دمشق

أبلغ شهود عيان ، في ليلة 6 يناير ، عن دوي أصوات انفجارات في غرب دمشق. حسب المعلومات الأولية ، أطلقت الصواريخ من قبل القوات الجوية الإسرائيلية ، التي هاجمت عدة أهداف في نفس الوقت في العاصمة السورية وضواحيها ، خاصة ، في منطقة ديماس ومنطقة الكسوة. بالإضافة إلى ذلك ، أفيد أن مطار دمشق الدولي تعرض للغارات.

لم يتم الإبلاغ عن عدد إصابات حتى الآن ، كما لم يتم الإبلاغ عن حجم الاضرار. لم تعلق السلطات الإسرائيلية على هذا الحادث. تجدر الإشارة إلى أن كل الصواريخ الإسرائيلية قد أسقطها نظام الدفاع الجوي السوري قبل أن تصل إلى الأرض.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين سوريا وإسرائيل ومنذ أكثر من 70 عامًا انهما في حالة الحرب. أحد الأسباب الرئيسية للمواجهة هو الصراع حول هضبة الجولان احتلها إسرائيل.

تحدث طبيب سوري لوكالة الأنباء الفيدرالية عن عواقب عمل الإرهاب في محافظة حلب

أخبر أحد الأطباء ذوي السمعة الطيبة في محافظة حلب للمراسل الخاص لوكالة الأنباء الفيدرالية عن عواقب عمل الإرهاب الأخير:

اسمي مناف شربجي. أنا أعمل في مستشفى جامعة حلب. اليوم ، في الساعة 19 مساءً تقريبا ، وصل عدد كبير من الجرحى بعد قصف حي الحمدانية -1 السلمي. أصيب 10 أشخاص ، توفى أربعة منهم ، وأصيب ستة بجروح خطيرة - كسر شظايا العظام وتسبب نزيف واسع النطاق. أصغر المصابين يبلغ من العمر 10 سنوات فقط. في الوقت الحالي ، يبذل الأطباء قصارى جهدهم لمساعدة كل من كان في المستشفى ".

وقع الهجوم على محيط حلب في الليلة السابقة. تعرض أربعة مدنيين ، بينهم طفل ، لقصف الإرهابيين. أصيب سبعة أشخاص آخرين في سقوط الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الإرهابية في منطقة الحسن بمدينة حلب.

وفقًا للمصدر في قيادة شرطة محافظة حلب ، تم تنفيذ الهجوم من قبل عصابات إرهابية التي تقع مواقعها في الناحية الغربية مدينة حلب. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تصرفات الإرهابيين أدت إلى أضرار مادية خطيرة - أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين السوريين والمرافق العامة

سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا حول الوضع في شمال غرب سوريا

وحدات النخبة في الجيش العربي السوري طوقت مدينة سراقب خلال هجوم في شمال غرب سوريا. في "الحصار" ، الذي تم تشكيله في محافظة إدلب ، لم يكن فقط إرهابيو "جبهة النصرة" ومعهم أيضًا الأتراك.

خلال الليل والصباح الماضيين ، حررت وحدات من الفرقة 25 مهام خاصة التابعة للجيش السوري (المعروفة باسم "قوات النمر") بلدات افس والصالحية ، وتم تطويق مدينة سراقب. تمكن بعض المقاتلين من الفرار من الحصار ، لكن تم حصار مراكز المراقبة التركية بالقرب من بلدات ترنبة ومرديخ والتقاطعات وادي حجي خليل ووادي العقيب. تمكن قوات النمر من الوصول إلى الناحية الغربية للمدينة والقطع عن الطرق السريعة M4 و M5.

حاولت تركيا ، في وقتٍ سابق ، منع التقدم السريع للجيش السوري ومنع التحرير الطريق السريع الاستراتيجي حامة - حلب . واحصنت تركيا مدينة سراقب من أربعة اطراف "بنقاط المراقبة" التي تم استخدامها من قبل المقاتلين. ولذلك قُتل العديد من الاجناد الاتراك عندما ضربت المدفعية السورية على المسلحين ، ثم رد الجيش التركي باطلاق النار على المواقع السورية.

في محاولة للحفاظ على مواقعهم وإنقاذ العصابات الموالية من الهزيمة ، أنشأ الجيش التركي في عجلة مركز مراقبة جديد شمال من سراقب ، في مطار عسكري بالقرب من بلدة تفتناز. لاتزال المعدات العسكرية التركية تتوجه إلى المناطق الواقعة شمال وشمال غرب سراقب. يدق الجيش المقاتلين في المنطقة وفي نفس الوقت يستمر تقدمه على جبهات أخرى.

الآن القوات الحكومية على مسافة حوالي 8 كم من عاصمة المحافظة - مدينة إدلب ، وعلى مسافة حوالي 6 كم من نقطة المراقبة الجديدة للجيش التركي.

يواصل الجيش العربي السوري هجومه على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب ، ويؤدي المهمة الأكثر أهمية لدمشق: وقف قصف المناطق السكنية في غرب حلب الذي أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. حرر الجيش السوري بلدات خان طومان ، خلصة والخالدية. الان الجيش في المسافة حوالي 1.5 كم من الطريق السريع M5.

أردوغان يحاول إنقاذ إرهابي النصرة

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنذاراً لدمشق ، طالبًا فيه الجيش العربي السوري بسحب قواته من المواقع التركية في إدلب. في حديثه إلى نواب "حزب العدالة والتنمية" ، هدد مرة أخرى بـ "دفع" القوات السورية إذا لم يتم الإفراج عن مراكز المراقبة في إدلب في المستقبل القريب.

وفي نفس الوقت ، يتزايد في تركيا عدم الرضا عن تصرفات أردوغان: اتهم قادة أحزاب المعارضة التركية الرئيس بعدم القدرة على الوفاء بالتزامات حول إدلب التي تعهدت بها تركيا في سبتمبر 2018.

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري ، كمال كليتشدار أوغلو - قلنا إن المسؤولية التي تتحملها تركيا كانت مستحيلة. من المستحيل إخراج الدبابات والمدفعية من الإرهابيين. لماذا وافقت على تطهير الطريق السريع M5؟ دعهم [روسيا] يفعلون ذلك.

تحت ستار عدم قدرة تركيا على قبول تيار جديد من اللاجئين من أراضي إدلب ، يدعم أردوغان أعداء دمشق - التحالفات الإرهابية الجبهة الوطنية للتحرير(ما يسمى "المعارضة المعتدلة") والجهاديين من "هيئة تحرير الشام" المواليين لـ"جبهة النصرة" التي المحظور في الاتحاد الروسي.