Скончался один из самых опасных наемников Пабло Эскобара

Богота, 6 февраля. Глава колумбийского Национального института онкологии Каролина Виснер сообщила, что скончался Джон Хайро Веласкес Васкес, известный так же как «Попай». Он считался одним из самых жестоких и опасных наемников наркобарона Пабло Эскобара.

«Национальный институт онкологии информирует общество о том, что Джон Хайро Веласкес Васкес, который был госпитализирован 31 декабря 2019 года, скончался сегодня, 6 февраля в 05.30 утра (13.30 по московскому времени. — Прим. ФАН) из-за прогрессирования аденокарциномы [злокачественной опухоли. — Прим. ФАН] пищевода», — сообщается в видеообращении Виснер, которое было опубликовано в Twitter института.

Покойного Веласкеса считают причастным к убийству кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана в 1989 году. В том же году он организовал взрыв Boeing-727, который унес жизни 11 человек.

Напомним, что его наниматель, глава наркокартеля Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX. Он был ликвидирован полицией в 1993 году.

В 2017 году брат покойного Пабло Эскобара Роберт заявил, что намерен добиться закрытия сериал «Нарко», выходившего на потоковом сервисе Netflix. По словам брата наркобарона Пабло Эскобара, имена его семьи и бренд «Нарко» — это торговые марки, которыми владеют только члены его семьи. Эскобар утверждал, что закроет шоу «Нарко», если не получит свою компенсацию. Он также посоветовал представителям Netflix нанять киллеров, чтобы защитить своих сотрудников.