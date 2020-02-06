Самолет-разведчик ВВС Сирии потерпел крушение над Идлибом

Идлиб, 6 февраля. Самолет-разведчик ВВС Сирии потерпел крушение над городом Идлиб в Сирии, сообщают журналисты Ufuq Media Center.

По предварительным данным, причиной крушения самолета стала техническая неисправность воздушного судна.

Детали происшествия уточняются.

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что правительственные силы, дислоцированные в Серакибе, с помощью артиллерии обстреливают окрестности города Идлиб, где укрываются отряды джихадистов. В районе поселка Афес, который днем перешел под контроль сирийской армии, продолжаются бои. Радикалы заявили, что им удалось уничтожить один танк правительственных сил с помощью залпов из противотанковой ракетной установки. В ответ позиции боевиков обстреляли из пулеметов. Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) заявили, что им удалось частично взять под свой контроль поселок Каратин в ходе боевых действий против отрядов сирийских военнослужащих.