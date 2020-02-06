Samsung объяснил причины блокировок своих Smart-TV в России

Москва, 6 февраля. Некоторые функции телевизоров Samsung Electronics были заблокированы корейской компанией в России, так как не все устройства получили сертификаты для использования в России. С таким заявлением выступила пресс-служба Samsung.

По словам представителей компании, речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕЭАС. Каждое устройство, имеющее подобный документ, отмечено специальным обозначением на этикетке.

Как заявили в Samsung, с подобными проблемами столкнулись лишь владельцы техники, предназначенной для использования в другом регионе.

«Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU», — говорится в заявлении компании.

Напомним, что несколько дней назад российские пользователи Smart-TV компании Samsung Electronics пожаловались на проблемы с телевизорами, в которых неожиданно оказались заблокированы некоторые Smart-функции и приложения.