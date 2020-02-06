Global Times опровергла заявление о смерти врача, предупредившего о коронавирусе

Пекин, 6 февраля. Китайская газета Global Times опровергла собственную информацию о том, что врач Ли Вэньлян, который в конце прошлого года первым сообщил о возможной вспышке коронавируса, скончался.

Ранее издание сообщило, что 34-летний врач из Центральной больницы Ухани умер из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Этот факт подтвердили и его коллеги. Однако позже Global Times опровергло эту информацию, поскольку врачу удалось выжить и в настоящее время он проходит интенсивную терапию, но находится в критическом состоянии.

«По некоторым данным, его сердце остановилось примерно в 21.30 (16.30 по Москве). Затем ему оказали помощь экстракорпоральной мембранной оксигенацией, то есть методом насыщения крови кислородом», – цитирует РИА Новости китайскую газету.

В конце декабря прошлого года Ли Вэньлян написал в социальных сетях, что рынок морепродуктов в китайском городе Ухань является эпицентром атипичной пневмонии. Пост врача стал «вирусным», поэтому его вместе с коллегами вызвали на беседу в полицию. Сотрудники правопорядка вынесли предупреждение и потребовали более не распространять «ложную информацию», поскольку она может нанести ущерб стране.

Позже в Китае вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса 2019-nCoV. По информации «Газета.ru», на сегодняшний день число зараженных новым вирусом достигло 28 тысяч человек. Зафиксировано 565 случаев летального исхода.