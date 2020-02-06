«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»

Мадрид, 6 февраля. Петербургский клуб «Зенит» сыграл с грузинской командой «Сабуртало» в товарищеском матче, который прошел в Испании. В итоге победили российские футболисты с разгромным счетом 4:0.

Два гола были забиты в первом тайме Алесеем Суторминым (21-я минута) и Вильмаром Барриосом (38-я минута). В втором тайме голами отметились Олег Шатов (60-я минута) и Даниил Шамкин (62-я минута).

Отмечается, что во время этой игры бразильский форвард Малком, который не принимал участия в матчах с августа прошлого года из-за травмы спины, провел 30 минут на поле.

9 февраля состоится контрольная встреча «Зенита» с московским ЦСКА.

Напомним, что в Испанию на сборы петербургский «Зенит» улетел без Александра Кокорина. Информация об этом ранее появилась в Twitter сине-бело-голубых. Руководство ФК договорилось с «Сочи» об аренде Кокорина до окончания текущего сезона. Однако спортсмен выступил против перехода, после чего его отправили в дубль клуба.