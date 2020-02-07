Террористический гнойник в Сирии. Колонка Голоса Мордора

Непростые времена настали у Реждепа Таиповича Эрдогана. Никак не получается воплотить в жизнь свою сокровенную мечту — хоть на чуть-чуть восстановить Османскую империю. Еще несколько лет назад казалось, что вот-вот получится, за счет Сирии, но пришли русские и все испортили.

Реджеп Таипович тогда очень сильно обиделся, события того времени мы все прекрасно помним. Сбитый российский самолет, резкое ухудшение отношений с Россией, а затем и попытка военного переворота в самой Турции. Кстати, в той истории с переворотом, Россия Эрдогана поддержала и даже немного помогла. Да и Эрдоган сам начал понимать, что от плохих отношений с Россией он теряет гораздо больше того, что он может потерять в Сирии. Все вроде бы начало налаживаться, а по Сирии образовался даже клуб стран, которые решали между собой вопросы по сирийскому кризису. Клуб кстати такой, который еще недавно казался фантастикой — Россия, Турция и Иран. В общем крупнейшие мировые игроки были в шоке. И от успехов России в Сирии, и от того, как удается решать возникающие проблемы.

Но Реджеп Таипыч не был бы Реджепом Таипычем, если бы полностью отказался от своих планов. Пусть аппетиты и поумерились, но контроль над провинцией , которая находится прям под бочком у Турции, да к тому же в которую со всей Сирии собирали недобитый террористический сброд — кусочек лакомый. Тем более, что и у Эрдогана там имеются свои карманные протурецкие террористы.

По Идлибу вроде бы тоже договорились. По крайней мере о прекращении огня. Но ситуация в провинции, в которой обосновалось бесчисленное количество террористических банд, которых на западе лицемерно называют «умеренными оппозиционерами», стала просто кошмарной. Банды начали драться между собой и совершать вылазки на территории подконтрольные сирийскому правительству. Базу российских ВКС в Хмеймиме регулярно пытаются атаковать беспилотниками, а мирное население провинции вынуждено терпеть бандитскую власть, которая занимается репрессиями и грабежами. И кстати Эрдогана еще при заключении соглашения о прекращении огня предупредили — террористов будут уничтожать, где бы они не были. И никто не виноват, что те бородатые «умеренные ребята», которые так милы Эрдогану и Западу — и есть самые настоящие террористы. В общем сирийские войска при поддержке ВКС начали зачистку этого гнойника.

И так получилось, что буквально несколько дней назад, сирийские войска подошли к ключевым трассам Идлиба, по которым осуществляется снабжение террористов и очень близко подошли к самому городу Идлибу, столице провинции. До него каких-то 10 километров. Успехи сирийской армии таковы, что турки решили поддержать своих карманных террористов даже своей военной силой. Получилось не очень и ситуации никак не изменило. Сирийская армия вскоре после этого все ключевые трассы провинции перерезала и еще ближе подошла к главному городу провинции. Оборона боевиков сыпется, многие просто убегают. А бежать им остается только в Турцию, чему разумеется не рад и сам Эрдоган.

Вот этим всем и объясняется его османская истерика и жесткие заявления в адрес России. Но правда в том, что по большому счету, рано или поздно Реджепу придется смириться с тем, что Идлиб будет очищен от террористов. В конце концов от хороших отношений с России Турции выгоды куда больше, чем от каких-то протурецких банд в Идлибе. Российский газ, атомная электростанция, российское оружие, очень большой товарооборот.

С другой стороны — Турция оказалась изгоем даже в блоке НАТО, прилично испортив отношения с США и всеми странами Евросоюза. И вряд ли эти отношения смогут наладиться при Эрдогане. А Эрдоган — это надолго. Идлибу, как террористическому гнойнику, существовать осталось недолго. Не помогут никакие публикации в западной прессе о тысячах разбомбленных больниц, никакие постановочные химатаки и девочки Баны. Возвращение Идлиба под контроль сирийских властей — всего лишь вопрос времени. Возможно не очень длительного.

А увязывать с ситуацией в Идлибе украинские речи Эрдогана о том, что он признает территориальную целостность Украины и не признает Крым российским, не надо. Эрдоган так будет говорить, даже если Россия станет ближайшим союзником Турции. Крым для Турции исторически больное место, которое Турция не забудет никогда. Так что к этому надо относиться снисходительно. Потому что то, что Крым это Россия — изменить не сможет никто и ничто.