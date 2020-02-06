Трамп рассказал о «злобных» демократах после провала импичмента

Вашингтон, 6 февраля. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал действия Демократической партии США на фоне провалившейся попытки импичмента. В своей речи он назвал их «злобными людьми».

«Эти люди злобные... Они держатся вместе и злобные как черти. Возможно, они еще вернутся, чтобы получить больше», — заявил Трамп, комментируя действия Демократической партии США.

Также он назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси – «ужасным человеком».

Напомним, что недавние попытки Демократической партии США добиться импичмента Трампа не увенчались успехом.

Сам же Трамп стал третьим в истории США президентом, против которого была начата процедура импичмента. Поводом для ее инициации стало обвинение в том, что он якобы задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.