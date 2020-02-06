Навка поздравила с днем рождения фигуриста Чернышева и пожелала здоровья Заворотнюк

Москва, 6 февраля. Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка в Instagram-аккаунте поздравила своего коллегу Петра Чернышева с днем рождения. Кроме теплых слов, адресованных самому фигуристу, она пожелала скорейшего выздоровления его супруге Анастасии Заворотнюк.

«Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким несмотря ни на что! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают, и уверена, что присоединятся к моему поздравлению», – написала Навка.

В конце поста фигуристка отметила, что главное ее пожелание «чтобы Настя выздоровела».

«Мы верим в лучшее», – пояснила она.

Ранее Навка в своем блоге опубликовала архивное фото, на котором запечатлена Анастасия Заворотнюк до тяжелого заболевания. От лица своей команды фигуристка выразила поддержку Чернышеву и пожелала его супруге скорейшего выздоровления. Также она заявила, что деньги, собранные от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек», будут частично переданы в поддержку семьи Заворотнюк, пишет «Газета.ru».

Напомним, в августе прошлого года в СМИ появились сведения о том, что Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Речь шла о злокачественной опухоли головного мозга, однако на сегодняшний день семья актрисы не раскрывает диагноза.