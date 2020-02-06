Британия идет на торговое сближение с РФ, снимая некоторые торговые санкции

Москва, 6 февраля. После окончания переходного периода после Brexit власти Великобритании намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России, сообщается в опубликованном на сайте британского правительства документе.

В частности, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

При этом наложенные Евросоюзом пошлины на ряд других товаров останутся в силе.

Напомним, Британия покинула ЕС 31 января, передавал RT. Теперь стартовал годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

Как отмечает в четверг «Газета.ру», Германия и Франция обеспокоены тем, что Британия начнет наращивать свое сотрудничество с Москвой после Brexit. В 2018 году поставки между двумя странами увеличились на 8% до 13,7 млрд долларов. Товарооборот между Москвой и Лондоном в 2019 году вырос на 25%. Показатель превысил 17 млрд долларов, сообщил торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

Абрамов уточнил, что основным драйвером товарооборота стал российский экспорт, причем не только товаров сырьевого спектра, но и продуктов химпромышленности, удобрений, цветных металлов (в том числе платины), драгоценных камней, древесины и стали.