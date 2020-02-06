Греф рассказал, в каком случае коронавирус может повлиять на экономику РФ

Москва, 6 февраля. Президент Сбербанка России Герман Греф оценил влияние коронавируса из Китая на российскую экономику. По его словам, вирус может серьезно повлиять и на Россию тоже, так как Китай является фабрикой конечных продуктов.

По словам Грефа, текущее влияние вспышки вируса пока нельзя назвать значимым, но если эпидемия продлится достаточное время, то мир столкнется с последствиями, вызванными тем, что КНР является производителем конечных продуктов и компонентов для всего мира.

«И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе», — заявил Греф.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань, напомнили «Известия».

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20 тысяч человек, свыше 490 умерли. Еще один смертельный исход зафиксирован на Филиппинах.