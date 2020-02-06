Рудковская показала поклонникам свою естественную красоту

Санкт-Петербург, 6 февраля. Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская порадовала поклонников фотографией в домашнем виде и без макияжа.

На снимке, опубликованном на странице селебрити в Instagram, Рудковская запечатлена вместе со своей подругой дизайнером Натальей Якимчик. Девушки лакомятся круассанами за завтраком. Продюсер одета в небрежную футболку, а на голове у нее повязано банное полотенце.

Подруги находятся в номере отеля в Петербурге, куда Рудковская приехала, чтобы увидеться с Якимчик и посетить несколько светских мероприятий.

Поклонники оценили естественную красоту Рудковской. Большая часть комментариев под снимков лестные и лаконичные: «красотки».

«Красавицы! Мой любимый отель в Петербурге», — пишет под фото Анна Тихомирова, балерина Большого театра.

«Красавицы, так мило и уютно в компании хороших друзей. Приятного Вам завтрака и позитива», — комментирует пользователь под ником annasuperstar.

Отметим, что не обошлось и без критики.

«Все показушное», — обратила внимание smolnakova.

«Это реклама отеля, они за это деньги получают… (и бесплатные завтраки)», — согласилась с ней ilona_kolenchuk.

В конце января Рудковская показала, как защищает свою семью от коронавируса. По ее словам, из-за вспышки нового вируса вся ее семья путешествует в масках. Неравнодушные подписчики напомнили Рудковской, что все-таки нужно быть предельно аккуратными из-за коронавируса, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года, и маски могут не спасти от него.

Незадолго до этого Рудковская оказалась в центре скандала после того, как обвинила российского хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании в ледовом шоу песни, права на которую принадлежат ей и певцу Диме Билану, передает RT. Она сообщила, что ждала извинений, однако их не последовало. Теперь супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко намерена получить денежную компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Авербух же заявляет, действовал в рамках законодательства.