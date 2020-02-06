Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Москва, 6 февраля. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation». По словам Матвиенко, одного сгубили наркотики, а второго – алкоголь.

О том, что Игорь Сорин употреблял запрещенные вещества Матвиенко узнал лишь тогда, когда музыкант покинут состав «Иванушек». Однако, по словам продюсера, до конца он не знает всех обстоятельств произошедшей трагедии.

«Он попал в дурную компанию людей, которые конкретно «сидели» на наркоте. Я думаю, что это была какая-то кислота или галлюциногенные грибы. Денег было немного, поэтому все это было не очень хорошего качества. Хотя разницы нет, какого «качества» наркота. Итог один», – пояснил продюсер в интервью «АиФ».

28-летний Игорь Сорин в сентябре 1998 года упал с балкона шестого этажа студии в доме № 12 по улице Вересаева в Москве. Музыкант получил множество переломов и травм, врачи попытались спасти Сорина, однако сердце мужчины не выдержало.

На смену Сорину в группу пришел Олег Яковлев. По словам продюсера «Иванушек», он также пытался спасти музыканта от пагубного пристрастия к алкоголю.

«Конечно пытался. Разговорами, убеждениями», – поясняет Матвиенко.

В июне 2017 года СМИ сообщили, что Яковлев был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. На следующий день певец скончался на 48 году жизни в московской клинике из-за остановки сердца.