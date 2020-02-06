Эрдоган назвал предположительную дату новой конференции по Сирии в астанинском формате

Анкара, 6 февраля. Следующая встреча по Сирии в астанинском формате может пройти в марте этого года. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Комментируя дату проведения следующей конференции, Эрдоган заявил, что она, по всей видимости, состоится весной.

Ранее о возможном проведении новой конференции весной упоминали в декабре 2019 года в время переговоров в Нур-Султане (старое название: Астана).

Напомним, что предыдущие конференции по Сирии в астанинском формате принесли позитивные результаты, позволившие направить ситуацию в САР в сторону мирного урегулирования.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В настоящее время власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину. Конституционный комитет Сирии, который подготовит конституционную реформу, начал работу 30 октября.