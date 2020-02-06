Турецкие военные второй раз за неделю прогуляли совместное с РФ патрулирование в Сирии

Алеппо, 6 февраля. Турецкие военные вновь не явились на встречу с российскими коллегами, которые из-за этого самостоятельно выполнили патрулирование в сирийской провинции Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту… в провинции Хасака», — сообщили в ЦПВС.

Подразделения российской военной полиции также провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо. Воздушное патрулирование было проведено силами армейской авиации.

В Центре по примирению подчеркнули, что оно прошло в «соответствии с утвержденными планами, без происшествий».

Отметим, что это уже второй раз, когда турецкие военные не явились на совместное патрулирование. В прошлый раз это произошло 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате погибли несколько турецких военных. В Минобороны РФ позднее уточнили, что данный инцидент произошел из-за того, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.