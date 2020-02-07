Сирия, 7 февраля. Сирийская армия продвигается к поселку Тафтаназ и к административному центру провинции – городу Идлиб. ВВС Израиля нанесли авиаудары по Дамаску и в Даръа – погибло 12 бойцов проиранских отрядов. Конвой подкрепления дял боевиков прибыл на юг Идлиба с севера Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по базам джихадистов на юге Идлиба и в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба освободили еще четыре поселка от бандформирований, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих и один танк, в Алеппо отразили контрнаступление боевиков «вооруженной оппозиции».

«Сирийская национальная армия»: с севера Алеппо перебросила конвой подкрепления для вооруженной оппозиции на юг Идлиба и обменялась ударами с правительственной армией на востоке провинции.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки обменялись ударами с курдскими радикалами «Демократических сил».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, взяли в плен нескольких военнослужащих во время боев на юге Идлиба, подбили танк САА.

ВВС Израиля: нанесли удары по опорным пунктам проиранских сил в дамаске и Даръа.

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки и Ракки столкнулись с отрядами «Демократических сил Сирии» и обменялись с ними ракетно-артиллерийскими ударами.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве местного в Дейр-эз-Зоре и в установке противопехотной мины, а также в нападении на позиции «Хашд Аш-Шааби» на севере Ирака.

Курдские вооруженные формирования: в лагере беженцев «Аль-Хол» на севере Хасаки провели рейд с обысками и арестовали трех женщин, потеряли двух боевиков в Ракке, обстреляли жилые кварталы Азаза на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Как передает сирийское государственное новостное агентство SANA, ночью системам противовоздушной обороны обезвредило несколько авиаударов, предположительно нанесенных ВВС Израиля. По данным источника, целью являлись районы столицы Сирии города Дамаск: Аль-Кисва, Мардж ас-Султан, Джиср Багдад и Изра. Корреспондент сообщает, что сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет до того, как они достигли цели. Атаку произвели с территории оккупированных Израилем Голанских высот. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала эти сообщения, однако Израиль неоднократно наносил удары в Сирии по объектам проиранского Корпуса Стражей Исламской Революции и ливанского шиитского ополчения «Хезболла».

Провинция Алеппо

На юго-западе Алеппо ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам радикалов и складам боеприпасов. Как передает новостное агентство Step News, сирийские вертолеты сбросили бомбы на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе деревень Маарет-аль-Артик, Баркум и в районе Рашидин к западу от города Алеппо.

Боевики в очередной раз открыли огонь из ракетных установок и минометов по западным окраинам города Алеппо. Как сообщает медиаресурс Step News, пострадали жилые кварталы района Хамдания. Погибло четыре мирных жителя, включая ребенка, еще семь человек были ранены при обстреле района Аль-Хасан. Отдельные столкновения между боевиками «Сирийской национальной армии» и отрядами правительственных сил отмечались в районе поселков Тафрис, Шейх-Акиль и Бизза, как передает агентство Halab Today.

По данным источника в сети Twitter (@Breizhman1983), конвой протурецких бойцов «Axpap аш-Шаркия» (одна из группировок, входящая в альянс протурецкой «Сирийской национальной армии») покинул кантон Африн и направился на юг Идлиба для боев c правительственными силами.

Протурецкие медиаресурсы сообщают, что в районе города Азаз были ранены трое детей и женщина. По информации агентства Baladi News, боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) нанесли ракетный удар по окрестностям города. В ответ протурецкие силы открыли огонь из тяжелой артиллерии курдских радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации новостного агентства Furat Post, у поселка Аль-Джалаа на востоке провинции взрыв противопехотной мины убил члена ополчения «Лива аль-Кудс», который проводил патрулирование. В установке мины подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства»1, которые укрываются в пустынных районах провинции. Инцидент произошел в районе города Абу-Кемаль, где базируются члены «Ливы аль-Кудс» и Корпуса Стражей Исламской революции.

В поселке Хшам сирийское военнослужащие провели рейд, прочесав также его окрестности в поисках членов «Исламского государства», которые также могут укрываться среди местных. Кампания по поиску террористов в провинции была начата после того как на побережье реки Евфрат неподалеку от города обнаружили неопознанное тело со следами огнестрельных ранений.

Провинция Даръа

Источник в сети Twitter (@MGhorab3) сообщает о взрывах в провинции Даръа, которые раздались одновременно с перехватом ракетных снарядов в небе над Дамаском. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате атаки, нанесенной по складам боеприпасов на юге провинции, погибли дведнацать проиранских ополченцев.

По информации местного источника в сети Twitter (@mohmad_rasheed) обстрел также спровоцировал пожар на территории сельскохозяйственного аэропорта у города Изра. Ответственность за авиаудары в Даръа также, как и за атаку на позиции проиранских сил в Дамаске, возлагают на Израиль.

Провинция Идлиб

По данным агентства Masar Press Net, правительственные силы взяли под полный контроль деревню Афес, Салахия к северу от Серакиба, выбив оттуда отряды джихадистов. Столкновения отрядов САА и «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе поселка Сармин. Правительственные силы также открыли прямой огонь по опорным пунктам боевиков в окрестностях административного центра провинции – города Идлиб, а также в окрестностях Кафр-Набеля и у поселка Хиш. ВВС Сирии наносят точечные удары по укрепления боевиков в районе деревни Джадрая.

Днем радикалы «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что им удалось уничтожить один танк правительственных сил с помощью залпов из противотанковой ракетной установки. Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) заявили, что им удалось частично взять по свой контроль поселок Каратин в ходе боев.

Источник в сети Twitter (@yasiremres) сообщил, что на сирийско-турецкой границе в районе погранперехода «Кафр-Лусин» был замечен военный турецкий конвой. Агентство Al Mohrar передает, что турецкие военнослужащие приступили к строительству нового наблюдательного пункта на территории военного аэродрома в поселке Тафтаназ.

Во второй половине дня правительственные силы взяли под полный контроль деревню Афес, Салахия к северу от Серакиба, выбив оттуда отряды джихадистов. Похже под контроль САА также перешли Аз-Захабия, Джайдет-Талафах, Талафах и Джаллас.

После поражения боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили попытку прорвать линии обороны армии у деревни Дадих, направив к ним заминированный автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник. Также была организована атака на позиции правительственных сил на фронте в Найраб, к востоку от Идлиба, с помощью заминированного автомобиля. Поступают неподтвержденные сведения о том, что боевики в ходе столкновения захватили в плен несколько сирийских военнослужащих, включая генерала Усаму Махмуда.

Провинция Ракка

Продолжаются столкновения между отрядами протурецких сил и курдских боевиков у города Тель-Абъяд. Как передает портал Alk Habour, у деревни Салем протурецкие бойцы открыли огонь по тоннелям курдов.

Источник также сообщает, что два члена так называемых сил внутренней безопасности SDF были ранены в районе окрестностях Айн-Иссы. Боевики проводили патрулирование. По всей видимости, на пути их следования неизвестными была установлена противопехотная мина. Курды подозревают, что мину установили террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Члены группировки «Асайиш» (силы внутренней безопасности боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали трех женщин из пятой секции в лагере «Аль-Хол», как сообщает медиаресурс Alk Habour. Как передает источник все три – жены и члены семей террористов «Исламского государства». В связи с учащением вдов и жен ИГИЛ1 на остальных беженцев, которые находятся в лагере, SDF участили рейды с обысками в палатках у беженцев, чтобы выявить наиболее радикально настроенных. Показателен инцидент 3 июля 2019 года, когда одна из жен террористов совершила нападение на члена охраны, ударив его ножом в спину.

У поселка Тель-Тамр по-прежнему отмечаются столкновения между членами протурецких групп и курдскими радикалами SDF, о чем также сообщает портал Alk Habour. Стороны обменялись ракетно-артиллеристскими ударами у деревень Умм-аль-Каф, Рабия и Тель-Варад.

Как сообщает агентство Anna News, на севере Ирака неизвестные террористов, предполагается, что из числа «Исламского государства» совершили вылазку в зоны контроля иранского ополчения «Хашд аш-Шааби» к юго-западу от города Мосул. Как передает источник, бойцы отбили нападение сообщений о жертвах не поступало. Напомним, что с 2017 году официальный Багдад заявил об освобождении страны от террористов ИГИЛ, после чего отряды ополчения и военнослужащих занимались только рейдами по поиску и противодействию разрозненным «спящим ячейкам» организации. Однако на севере страны участились нападения в так называемом «Треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.​​​​​

1 Организация запрещена на территории РФ.