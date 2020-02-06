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Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

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Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больницеМосква, 6 февраля. Пользователи Сети раскритиковали российскую балерину Анастасию Волочкову за откровенный наряд, котором она выбрала для посещения столичной клиники.

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого Волочкова запечатлена в коротком коктейльном платье и сапогах мехом наружу.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

Подписчики раскритиковали балерину за неудачный наряд, отметив «безвкусие» Волочковой. Кроме того, подписчики посоветовали балерине выбирать более теплые вещи для зимнего периода.

«Сапоги просто супер! Как будто собаку на ноги одела», — отмечает kirova2811.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Когда же она снимет эти сапоги», — интересуется antsiferovanatalya.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Так противно смотреть кривляния зрелой женщины в летнем мини платье, с голыми ногами и меховыми унтами», — отмечает lev.chuk.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«А в клинике бахилы не одевают? Или пускают только в ужасных унтах?» — спрашивает goncharov204.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Зачем так подчеркивать и без того широкие плечи? Дай бог Вам здоровья!» — отмечает 9830svetlana_zor.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Причем тут эти сапоги, не пойму», — пишет riakhinantonevgenia.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Сапоги ужас, особенно в сочетании с таким платьем», — делится мнением tatyiana_sozykina.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Представляю, если бы все женщины приходили на прием к врачу в таком виде», — отмечает mara_nevedova.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Колготы нельзя носить, стилисты не советуют», — иронизирует sinkevicnatala1974.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«В сапогах, но без чулков, чудная Настенька», — пишет antsiferovanatalya.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Настя, что с Вами происходит? Вы себя видите? Здоровья!» — спрашивает nata.pavlinova.6161.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«Мадам Волочкова! У тебя коленки, как у старой бабки. Носи длинную одежду!» — советует marfedkinn.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«С голыми ногами зимой, как-то странно, и в такой мохнатой обуви», — делится мнением alexadi86.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

«В таком возрасте надо уже беречь придатки и надпочечники! Оденьте колготочки», — рекомендует allinockek.

Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

Ранее Волочкова весьма критично высказалась о Большом театре, в котором она некогда выступала. Танцовщица пожаловалась на постоянные интриги и попытки коллег подсидеть своего партнера.

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