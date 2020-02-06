Волочкову раскритиковали за слишком откровенный наряд в больнице

Москва, 6 февраля. Пользователи Сети раскритиковали российскую балерину Анастасию Волочкову за откровенный наряд, котором она выбрала для посещения столичной клиники.

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого Волочкова запечатлена в коротком коктейльном платье и сапогах мехом наружу.

Подписчики раскритиковали балерину за неудачный наряд, отметив «безвкусие» Волочковой. Кроме того, подписчики посоветовали балерине выбирать более теплые вещи для зимнего периода.

«Сапоги просто супер! Как будто собаку на ноги одела», — отмечает kirova2811.

«Когда же она снимет эти сапоги», — интересуется antsiferovanatalya.

«Так противно смотреть кривляния зрелой женщины в летнем мини платье, с голыми ногами и меховыми унтами», — отмечает lev.chuk.

«А в клинике бахилы не одевают? Или пускают только в ужасных унтах?» — спрашивает goncharov204.

«Зачем так подчеркивать и без того широкие плечи? Дай бог Вам здоровья!» — отмечает 9830svetlana_zor.

«Причем тут эти сапоги, не пойму», — пишет riakhinantonevgenia.

«Сапоги ужас, особенно в сочетании с таким платьем», — делится мнением tatyiana_sozykina.

«Представляю, если бы все женщины приходили на прием к врачу в таком виде», — отмечает mara_nevedova.

«Колготы нельзя носить, стилисты не советуют», — иронизирует sinkevicnatala1974.

«В сапогах, но без чулков, чудная Настенька», — пишет antsiferovanatalya.

«Настя, что с Вами происходит? Вы себя видите? Здоровья!» — спрашивает nata.pavlinova.6161.

«Мадам Волочкова! У тебя коленки, как у старой бабки. Носи длинную одежду!» — советует marfedkinn.

«С голыми ногами зимой, как-то странно, и в такой мохнатой обуви», — делится мнением alexadi86.

«В таком возрасте надо уже беречь придатки и надпочечники! Оденьте колготочки», — рекомендует allinockek.

Ранее Волочкова весьма критично высказалась о Большом театре, в котором она некогда выступала. Танцовщица пожаловалась на постоянные интриги и попытки коллег подсидеть своего партнера.