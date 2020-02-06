Турция продолжает попытки договориться с США по поводу российских ЗРК С-400

Анкара, 6 февраля. Турция продолжает предлагать Вашингтону создать общую комиссию, чтобы оценить совместимость российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 с американскими истребителями F-35. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

Он напомнил, что данная инициатива была выдвинута турецким национальным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в октябре 2019 года.

«США занимает резкую позицию, и результата пока нет. Наше предложение все еще действительно», — заявил Калын.

Он также добавил, что «шантаж по отношению к Турции по этой теме неприемлем».

Напомним, идея Анкары закупить у России новейшие ЗРК С-400 вызвала резкую реакцию со стороны США. В Белом доме потребовали от Турции разорвать договоренности о поставках с Москвой, взамен Вашингтон предлагал приобрести американские системы Patriot. В противном случае США были намерены отказаться от продажи Турции истребителей F-35 и даже ввести санкции.

Несмотря на это, в июле 2019 года Москва начала поставки систем ПВО в Турцию. Эрдоган заявлял, что турецкие военные окончательно введут в действие ЗРК российского производства в апреле 2020 года.

Комплекс С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Его назначением является эффективная защита важнейших объектов инфраструктуры от ударов авиации и баллистических ракет разного типа. Комплекс может быть использован в ночное время, при любых климатических и географических условиях. Кроме того, работу системы не прервет даже сильное радиоэлектронное противодействие. С-400 были разработаны в научно-производственном объединении «Алмаз», в России приняты на вооружение в 2007 году.