Сирия, 6 февраля. Курдские боевики обстреляли город Азаз. В Идлибе джихадисты подбили танк сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары с воздуха по укреплениям боевиков на юго-западе Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Идлибе и нанесли удар по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», по неподтвержденным данным, потеряли один танк.

Армия Турции и союзные силы: на севере Ракки обменялись ударами с курдскими боевиками.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в совершении нападения на членов иранского ополчения на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила атаку с помощью заминированного автомобиля на позиции сирийской армии на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: на севере Ракки близ Тель-Абъяда обменялись ударами с протурецкими бойцами.

Провинция Алеппо

Как передает медиаресурс Aleppo AMC, ВВС Сирии нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям джихадистов на юге провинции в районе поселка Баркум. На востоке провинции у деревни Джеб-Барази отряды Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрытиям боевиков «Сирийской национальной армии» в ответ на обстрелы с их стороны.

ВВС начали серию вылетов с целью авиаударов по складам боеприпасов джихадистов в районе поселка Хрейтан к северу от города Алеппо, о чем сообщает военно-аналитический Twitter-канал Syrian field.

Протурецкие медиаресурсы сообщают, что в районе города Азаз, который входит в состав кантона Африн, находящегося под контролем турецкой армии, были ранены трое детей и женщина. По данным агентства Baladi News, окрестности города из ракетных установок обстреляли курдские боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Несколько снарядов приземлились на рыночной площади. Пострадали также здания. В ответ протурецкие силы открыли огонь из тяжелой артиллерии курдских радикалов.

Провинция Идлиб

Правительственные силы, дислоцированные в Серакибе, с помощью артиллерии обстреливают окрестности города Идлиб, где укрываются отряды джихадистов, о чем сообщает агентство Step News

Оппозиционный новостной ресурс Halab Today сообщает, что в районе поселка Афес, который днем перешел под контроль САА, продолжаются бои. Радикалы заявили, что им удалось уничтожить один танк правительственных сил с помощью залпов из противотанковой ракетной установки. В ответ позиции боевиков обстреляли из пулеметов. Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) заявили, что им удалось частично взять под свой контроль поселок Каратин в ходе боевых действий против отрядов сирийских военнослужащих.

Медиаресурс боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» - агентство «Ибаа» опубликовало заявление радикалов о том, что им удалось с помощью заминированного автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник, атаковать позиции сирийской армии в предместьях поселка Дадих, а также нанести удар из артиллерии у деревни Найраб. Также была организована атака на позиции правительственных сил к востоку от Идлиба, с помощью заминированного автомобиля.

Провинция Ракка

Несколько боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадали на востоке провинции. Как сообщает агентство Alk Habour, в районе поселка Аль-Манхир выехала машина скорой медицинской помощи. Местные источники сообщают о звуках двух последовательных мощных взрывов. Детали происшествия пока не уточняются.

Источник также сообщил, что бои протурецких сил и курдских отрядов продолжаются на севере провинции и сместились в сторону город Тель-Абъяд, где стороны обмениваются ударами из ракетных и пулеметных установок у поселка Салем. Протурецкие бойцы открыли огонь по тоннелям курдов.

Ирак

Как сообщает агентство Anna News, на севере Ирака неизвестные террористов, предполагается, что из числа «Исламского государства» совершили вылазку в зоны контроля иранского ополчения «Хашд аш-Шааби» к юго-западу от города Мосул. Как передает источник, бойцы отбили нападение сообщений о жертвах не поступало. Напомним, что с 2017 году официальный Багдад заявил об освобождении страны от террористов ИГИЛ, после чего отряды ополчения и военнослужащих занимались только рейдами по поиску и противодействию разрозненным «спящим ячейкам» организации. Однако на севере страны участились нападения в так называемом «Треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.​​​​​

1 Организация запрещена на территории РФ.