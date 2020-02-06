«Коммунист России» Малинкович поддержал поправки Путина в Конституцию и предложил свои

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 6 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная тому, как идет работа над поправками в Конституцию России. В ней приняли участие юристы, общественные деятели и политики. Среди них был и Сергей Малинкович, первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России». В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что его партийная организация, как и вся остальная страна, последнее время поглощена одним делом – разработкой предложений по внесению поправок в Основной закон нашей страны.

«Мы хотим, чтобы в Конституции были закреплены социальные гарантии населению, — сказал собеседник ФАН. — Особый акцент глава нашей партии Максим Сурайкин сделал на обеспечении бесплатным жильем всех нуждающихся в нем граждан страны. И мы полностью согласны с президентом России Владимиром Путиным, что вопрос индексации пенсий должен быть прописан в Основном законе нашей страны».

Рассказывая о политическом пути «Коммунистов России» (партия существует с 2009 года), Малинкович, стоявший у ее истоков, рассказал, что коренным образом на их популярность повлиял факт участия Сурайкина в выборах президента России 2018 года.

«Несмотря на полученный в итоге небольшой результат (по итогам выборов Сурайкин набрал 0,68% голосов. — Прим. ФАН), «товарищ Максим» стал популярен у нас в стране, — заявил собеседник ФАН. — До этого нас часто упрекали в том, что да, партия динамичная, креативная, но ее лидеры никому не известны. Теперь же во время совместных поездок по России в наши региональные ячейки (я являюсь ближайшим соратником Максима Александровича) люди доброжелательно встречают нас уже в аэропорту».

По мнению Малинковича, это ярко свидетельствует о восприятии Сурайкина гражданами страны в качестве альтернативы «псевдолевым политикам вроде престарелого больного Зюганова».

«А также скомпрометировавшему себя Грудинину и тем скороспелкам, которые появляются сейчас на политической арене явно с чьей-то помощью. Я имею ввиду «Левый фронт», Платошкина (Лидер движения «За новый социализм». — Прим. ФАН), с его лишенной абсолютно какой-либо структуры организацией. У нас же уже 79 отделений по всей стране — и в ближайшее время мы собираемся открывать отделение в Свердловске (или в Екатеринбурге, как его сейчас называют)», — рассказал об успехах политик.

По его словам, сейчас «Коммунисты России» с оптимизмом смотрят в будущее — выборы в Государственную думу, до которых партия будет допущена без необходимости собирать подписи, должны принести ей большие политические очки. Но тут встает вопрос о прямой конкуренции с КПРФ, у которой, как полагают некоторые политологи, партия Сурайкина активно «ворует» голоса на выборах.