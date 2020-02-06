Дети Пугачевой и Галкина очаровали пользователей Instagram

Москва, 6 февраля. Фотография детей Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина вызвала восторг у пользователей соцсетей. В фанатском Instagram дочери звездной пары Лизы Галкиной был выложен снимок девочки с ее братом Гарри.

На снимке дети, видимо, собираются на прогулку – мальчик держит раскрытый синий зонт, а его сестра несет розовый.

Снимок очень понравился пользователям, в комментариях подписчики отметили, что дети очень хорошо смотрятся вместе.

«Два солнышка», — написала одна из подписчиц.

«Какие милые детки; дай Бог здоровья и долгих лет и их родителям», — поддержала ее другая.

«Маленькие зайки! Ну, до чего ж они милые!!!» — согласилась с ними еще одна.

Комментаторы также активно желали Пугачевой и ее семье здоровья и благополучия.

Менее чем за час фотография успела набрать несколько тысяч лайков и комментариев.

Напомним, что конце прошлого года Лиза и Гарри рассказали, какая еда им больше всего нравится. Девочка заявила, что больше всего любит красную икру. При этом она призналась, что обожает есть икру с гречневой кашей.

У ее брата вкусы оказались чуть менее изысканными. Гарри, как оказалось, души не чает в «картошечке» и курином шашлыке, причем готов уплетать их даже на завтрак.

Двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Пугачева рассказала, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной несколько лет назад яйцеклетки певицы.