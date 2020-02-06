Эксперты сомневаются в эффективности медиков ПНС Ливии на фоне эпидемии коронавируса

Бенгази, 6 февраля. Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии досмотрели в порту Аль-Хумс испанское судно на предмет заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщает Nation News, медицинские работники проверили корабль, плывший из Испании в Ливию через Джибути, якобы в целях профилактики распространения коронавируса 2019-nCoV. Эксперты сомневаются в эффективности эпидемиологических служб на фоне войны в североафриканской стране, хотя на сегодняшний день случаев заражения в Ливии не зафиксировано.

Глава управления санитарного надзора порта Аль-Хумс сообщил, что испанские моряки были обследованы в Национальном центре по контролю заболеваний. По результатам экспертиз, респираторных заболеваний у них не было обнаружено.

Кроме того, сообщается, что в морских портах, аэровокзалах и некоторых наземных объектах, находящихся под контролем ПНС Ливии, осуществляются специальные мероприятия для предупреждения эпидемии. В частности, с помощью тепловизионных сканирующих приборов выявляются люди с повышенной температурой тела.

О появлении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце прошлого года, когда китайские власти сообщили о нескольких случаях заражения неизвестным заболеванием в городе Ухань. По последней информации, жертвами вируса стали 560 человек.

Напомним, в Ливии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, вызванный интервенцией НАТО. Большая часть страны была освобождена Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара. Однако террористы марионеточного ПНС Ливии продолжают удерживать столицу страны город Триполи.