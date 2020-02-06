МИД напомнил о ключевой роли РФ в процессе мирного урегулирования конфликта в ЦАР

Москва, 6 февраля. Ровно год назад был подписан Хартумский мирный договор, который положил конец вооруженному противостоянию в Центральноафриканской Республике. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю годовщины подписания Хартумских соглашений о примирении между властями ЦАР и вооруженными группировками.

6 февраля 2019 года власти Центральноафриканской Республики подписали мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории государства.

Переговоры, которые стартовали в Хартуме, столице Судана, 24 января 2019 года, стали первым в истории прямым диалогом между противоборствующими сторонами. При этом Россия сыграла ключевую роль в процессе мирного урегулирования конфликта в ЦАР.

По итогам двухнедельных переговоров в столице Судана был подписан Хартумский мирный договор, который позволил прекратить многолетнее вооруженное противостояние в ЦАР. В МИД РФ отметили, что Москва продолжит оказывать поддержку процессу примирения в Центральноафриканской Республике.

«Российская Федерация намерена и далее оказывать ЦАР всестороннюю помощь в целях урегулирования обстановки, в том числе путем содействия реформированию сектора безопасности», — говорится в заявлении.

В заявлении МИД РФ отмечается, что Москва призывает все заинтересованные стороны и далее соблюдать положения Хартумского мирного договора, которые предполагают проведение парламентских и президентских выборов, что будет способствовать дальнейшей стабилизации и нормализации ситуации в ЦАР.