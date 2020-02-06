Киев, 6 февраля. Представители американского финансиста Джорджа Сороса захватили руководящие посты на Украине для того, чтобы выкачивать ресурсы из страны. Такое мнение выразил эксперт в области электроэнергетики Валентин Землянский.

По его мнению, действительной целью политиков является управляемая дестабилизация экономики, которая способствует окончательному разрушению промышленности.

«С тем качеством и уровнем управленцев, в том состоянии, в котором находится на сегодняшний день общество, возродить экономику будет достаточно тяжело, если не невозможно», — отметил Землянский.

Специалист уверен, что украинское правительство работает совсем не на благо населения.

«Вот эта вся соросовская братия, по крайней мере, 90% Кабмина (не скрывают. – Прим. ФАН), что они не работают в интересах украинских граждан», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что уже составлен список госкомпаний, подлежащих полной или частичной продаже. В их числе эксперт называет «Нафтогаз», «Укрзализницу», а также «Энергоатом».

«Условно говоря, оперативное управление ключевыми государственными предприятиями перейдет под контроль западных компаний», — сказал Землянский.

Он также добавил, что Запад не заинтересован в хаосе на Украине, однако это не означает заботу европейских и американских кураторов о благополучии украинцев.

«Управляемый кризис или управляемая дестабилизация — это тоже система, которая там функционировала, например, последние 5 лет. И она вполне себя оправдала», — заключил эксперт.

По словам Землянского, Запад продолжит превращать Украину в свою колонию.