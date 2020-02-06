Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
ФАН-ТВ

Защитить атеистов и сократить число депутатов — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

55
0 Оставить комментарий

За круглым столом пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказали, как ведется работа над поправками в Конституцию России. В дискуссии приняли участие члены рабочей группы по подготовке изменений, юристы, политики и депутаты.

С предложением внести поправки в основной закон страны выступил Владимир Путин, обратившись к Федеральному собранию 15 января. Закрепить социальные гарантии, ужесточить требования к чиновникам, депутатам и судьям, усилить роль Государственной думы, Федерального собрания — это далеко не полный перечень идей президента. 23 января в первом чтении Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции, и теперь рабочая группа готовится ко второму чтению. Изначально предполагалось, что поправки будут касаться только инициатив президента, однако в ходе обсуждения количество инициатив значительно подросло.

Защитить атеистов и сократить число депутатов — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

«Например, касаемо культуры, то что Михаил Борисович Пиотровский предложил закрепить понятие, то есть у нас еще есть понятие преамбулы в Конституции, ее тоже можно менять, туда тоже планируется внести сохранение, приумножение исторических культурных традиций. И вообще понятие «культурной защиты» заложить в Конституцию. Здесь ни в обществе, ни в рабочей группе, никаких противоречий нет, и я думаю эта поправка будет также предложена ко второму чтению», — уверен Евгений Раскин, член рабочей группы по подготовке предложений правок в Конституцию РФ.

Формулируя одни предложения, парламентарии находят новые проблемы, которые требуют гораздо более детального изучения.

Защитить атеистов и сократить число депутатов — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

«Новации, новинки фундаментальные, прорывные пересмотры ценностные векторы вообще нигде не рассматриваются. На сегодняшний день любые подвижки в сфере улучшения образования, молодежной политики выглядят как лоскутное одеяло, когда штопается существующий уже ветхий кафтан», — считает Виталий Милонов, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.

Участники рабочей группы подготовили уже более двухсот предложений по поправкам, еще около сотни поступили от общественных организаций и политических партий. На этой неделе рассмотрели около шестидесяти, а просьбы и идеи продолжают поступать. Коммунисты к примеру, предлагают распределить доходы от природных ресурсов с учетом интересов населения, сделать полностью бесплатными образование и здравоохранение и уравнять религиозные права.

Защитить атеистов и сократить число депутатов — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

«Есть закон о защите чувств верующих. Прекрасно, что он есть, но не уравновешенный законом о защите чувств атеистов. Он работает только в одну сторону, что у нас все более и более дискриминируемыми становятся люди, которые научное мировоззрение используют, отрицают наличие сверхъестественных сил и выступают очень часто против строительства храмов в любых местах, против вмешательства церкви в образовательный процесс и так далее. Они подвергаются давлению очень серьезному общественному, им не на что опираться, нет закона в их защиту. Наша партия просто предлагает уравнять в правах. Конституция должна быть такой чтобы она устраивала всех людей различных взглядов, для этого там нужно учитывать все тенденции», — говорит Сергей Малинкович, первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Однако по словам представителей рабочей группы первая и вторая главы Конституции скорее всего останутся нетронутыми. Времени на поиск истины остается не так много, второе чтение должно состояться 14 февраля. После принятия и подписания законов президентом пройдет всенародное голосование, которое и решит какие именно поправки будут приняты.

Новости партнеров

Новости партнеров