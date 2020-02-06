Защитить атеистов и сократить число депутатов — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

За круглым столом пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказали, как ведется работа над поправками в Конституцию России. В дискуссии приняли участие члены рабочей группы по подготовке изменений, юристы, политики и депутаты.

С предложением внести поправки в основной закон страны выступил Владимир Путин, обратившись к Федеральному собранию 15 января. Закрепить социальные гарантии, ужесточить требования к чиновникам, депутатам и судьям, усилить роль Государственной думы, Федерального собрания — это далеко не полный перечень идей президента. 23 января в первом чтении Госдума приняла законопроект о поправке к Конституции, и теперь рабочая группа готовится ко второму чтению. Изначально предполагалось, что поправки будут касаться только инициатив президента, однако в ходе обсуждения количество инициатив значительно подросло.

«Например, касаемо культуры, то что Михаил Борисович Пиотровский предложил закрепить понятие, то есть у нас еще есть понятие преамбулы в Конституции, ее тоже можно менять, туда тоже планируется внести сохранение, приумножение исторических культурных традиций. И вообще понятие «культурной защиты» заложить в Конституцию. Здесь ни в обществе, ни в рабочей группе, никаких противоречий нет, и я думаю эта поправка будет также предложена ко второму чтению», — уверен Евгений Раскин, член рабочей группы по подготовке предложений правок в Конституцию РФ.

Формулируя одни предложения, парламентарии находят новые проблемы, которые требуют гораздо более детального изучения.

«Новации, новинки фундаментальные, прорывные пересмотры ценностные векторы вообще нигде не рассматриваются. На сегодняшний день любые подвижки в сфере улучшения образования, молодежной политики выглядят как лоскутное одеяло, когда штопается существующий уже ветхий кафтан», — считает Виталий Милонов, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.

Участники рабочей группы подготовили уже более двухсот предложений по поправкам, еще около сотни поступили от общественных организаций и политических партий. На этой неделе рассмотрели около шестидесяти, а просьбы и идеи продолжают поступать. Коммунисты к примеру, предлагают распределить доходы от природных ресурсов с учетом интересов населения, сделать полностью бесплатными образование и здравоохранение и уравнять религиозные права.

«Есть закон о защите чувств верующих. Прекрасно, что он есть, но не уравновешенный законом о защите чувств атеистов. Он работает только в одну сторону, что у нас все более и более дискриминируемыми становятся люди, которые научное мировоззрение используют, отрицают наличие сверхъестественных сил и выступают очень часто против строительства храмов в любых местах, против вмешательства церкви в образовательный процесс и так далее. Они подвергаются давлению очень серьезному общественному, им не на что опираться, нет закона в их защиту. Наша партия просто предлагает уравнять в правах. Конституция должна быть такой чтобы она устраивала всех людей различных взглядов, для этого там нужно учитывать все тенденции», — говорит Сергей Малинкович, первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения политической партии Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Однако по словам представителей рабочей группы первая и вторая главы Конституции скорее всего останутся нетронутыми. Времени на поиск истины остается не так много, второе чтение должно состояться 14 февраля. После принятия и подписания законов президентом пройдет всенародное голосование, которое и решит какие именно поправки будут приняты.