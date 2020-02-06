Модельер Жан-Поль Готье восхитился красотой российских женщин

Москва, 6 февраля. Французский модельер Жан-Поль Готье, приехав в Москву, восхитился красотой российских женщин, добавив, что о моделях-мужчинах такого сказать нельзя. Своим мнением прославленный кутюрье поделился в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

«Русские мужчины «мачистые», а женщины — стараются нравиться», — заявил Готье.

По словам кутюрье, все российские манекенщицы — красавицы, а симпатичных моделей-мужчин он не встречал. При этом он добавил, что всего в двух странах мира можно встретить настоящих красавиц — это Россия и Бразилия.

Жан-Поль Готье представил в Москве премьеру своего проекта Fashion Freak Show. На пресс-конференции в Московском дворце молодежи он подчеркнул, что его шоу будет продолжаться, пока будет продолжаться его карьера, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что в Москве Готье заявил о готовности сотрудничать с российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Ведущая телепроекта «Дом 2» объявила журналистам, что она станет первым российским артистом, с кем будет работать и кому будет создавать образы популярный гранд-кутюрье.

Комментируя заявление Бузовой, Готье уточнил, что его «очень привлекает картинка». По его словам, сотрудничать с певицей, «было бы забавно», передает «Газета.ру». Кроме того, он признался, что был бы не против поработать с российскими кино- и театральными режиссерами, а также помочь отечественной команде в подготовке к «Евровидению-2020».