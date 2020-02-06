Волочкова перенесла свадьбу с загадочным «Мистером М»

Москва, 6 февраля. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не будет отмечать свадьбу с «Мистером М» 20 октября этого года. Об этом она сказала на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой».

Волочкова поделилась своими планами, заметив, что изначально торжество было намечено на вторник, а это рабочий день, следовательно, многие гости не смогут прийти. Именно поэтому было принято решение перенести дату свадебного торжества на 10 дней раньше — 10 октября. По словам Волочковой, тамадой на свадьбе будет ее близкая подруга — радиоведущая и актриса Алла Довлатова.

Балерина подчеркнула, что хотела бы пышную свадьбу, как было в 2007 году, когда она выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но настаивать на этом не будет. По признаю балерины, самое главное, чтобы были «честные отношения».

У Анастасии поинтересовались, кто же является ее избранником. Но имени загадочного «Мистера М» балерина не назвала.

«Скажу, что в его имени присутствует буква М», — сказала Волочкова.

Волочкова, как сообщалось ранее, собирается подать в суд на экс-супруга Игоря Вдовина, который, по словам танцовщицы, одолжил у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул.