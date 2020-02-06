Телеведущий Клейменов напугал россиян шуткой о связи коронавируса и Трампа

Москва, 6 февраля. Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов в эфире выпуска новостей пошутил о связи коронавируса нового типа с президентом США Дональдом Трампом. Многие пользователи Сети приняли шутку всерьез.

Журналист иронично заметил, что Трамп ранее «раздавал короны» на конкурсе «Мисс Вселенная», тем самым может быть связан с коронавирусом, распространившемся на территории одного из основных оппонентов США – Китая.

Пользователи Интернета приступили к вполне серьезной критике шуточной гипотезы Клейменова.

«Каким методом подавления моральной, профессиональной и личной ответственности он пользуется?» — задался вопросом пользователь Twitter.

Однако, если смотреть выпуск до конца, то можно понять, что ведущий Первого канала таким образом подводил к сюжету о конспирологических теориях вокруг коронавируса. Свои же предыдущие слова Клейменов сам называет «полным бредом».

Напомним, о появлении нового коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань. Власти страны были вынуждены ввести режим карантина на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, чтобы пресечь распространение ранее неизвестного заболевания. По последним данным, от коронавируса нового типа погибло 560 человек.