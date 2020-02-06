Никас Сафронов предложил Елене Степаненко выйти замуж за «отставного генерала»

Москва, 6 февраля. Российский художник Никас Сафронов заявил, что Елена Степаненко должна выйти замуж за «отставного генерала».

Юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Однако бывшая супруга Петросяна до сих пор остается одна. По мнению Сафронова, Елене Степаненко не следует ставить крест на личной жизни. Художник отметил, что ей необходимо выйти замуж «за взрослого человека», передает «Собеседник.ru».

«Степаненко подойдет какой-нибудь генерал в отставке, который будет ее преданно любить до конца жизни, потому что у военных преданность — родине, семье — в крови. Он ее будет обожать и носить на руках. Елена вновь поймет, что такое женское счастье, и будет наслаждаться жизнью», — пояснил Сафронов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян готовится стать отцом. Кроме того, в сети появились фотографии Брухуновой, на которых можно заметить признаки беременности. Стоит отметить, что у Петросяна есть взрослая дочь, которая живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь прервала общение с отцом, встав на сторону матери.

Сам Петросян утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации. Он также напомнил, что проблемы в семейной жизни начались давно.