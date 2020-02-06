Глава Карелии уволит обвиняемого в коррупции министра

Петрозаводск, 6 февраля. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что до конца дня 6 февраля подпишет указ об увольнении республиканского министра Алексея Кайдалова.

«До конца дня я подпишу указ об увольнении министра Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова», — заявил Артур Парфенчиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, сделано это будет для того, чтобы не затормозить реализацию уже начатых проектов.

Как отметила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов был приглашен работать в республику в 2018 году в качестве специалиста для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов. По ее словам, Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и занимал пост вице-губернатора Ненецкого автономного округа, при этом не был лично знаком с Артуром Парфенчиковым.

Ранее глава Карелии в связи с задержанием Кайдалова поблагодарил правоохранительные органы за «активность и профессионализм», с которым они борются с коррупцией в республике.

«Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, сделают это профессионально и компетентно», — отметил собеседник ФАН.

По словам Парфенчикова, произошедшее — вопиющий факт, который отразится на репутации региона.

«Если факты коррупции со стороны министра Кайдалова будут подтверждены, то мы готовы принести извинения жителям республики», — заявил глава Карелии.

В республике в последние годы активно развиваются инфраструктурные проекты для привлечения в регион туристов. В том числе идет строительство дороги к Кижам.