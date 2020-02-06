Политики и эксперты договорились внести в конституцию «котиков» и запрет на критику СССР

В четверг, 6 февраля, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Как идет работа над поправками в Конституцию России». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие члены рабочей группы, занимающиеся разработкой предложений о внесении поправок в основной закон страны, а также видные политические и общественные деятели. Модератором дискуссии выступил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.

Первому слово было предоставлено сопредседателю Ассoциации студенческих спортклубов России Евгению Раскину. В своей речи он рассказал о том, как ведется работа по разработке тех самых предложений в конституцию. Так, например, Раскин сообщил, что деятельность рабочей группы разделена на пять направлений. Лично он работает в той, где обсуждают социальные вопросы, науку и культуру — и, по словам сопредседателя Ассoциации студенческих спортклубов, «только в минувший вторник» ею было рассмотрено 60 поправок.

«В частности, мы обсуждали возможность внесения в основной закон положений, регламентирующих молодежную политику. Мы пока не определились с точными формулировками, но очевидно, что тем или иным образом молодежь найдет свое отражение. То же касается и институтов семьи», — сказал Раскин.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал эту идею и заявил, что молодежная политика никогда не обсуждалась «на уровне базовых смыслов».

«В России отсутствует орган, который мог бы обсуждать стратегические основы той или иной политики. Вот реформированный Госсовет, на мой взгляд, должен это обсуждать и формировать основные принципы отношения нашей страны к тем или иным вещам. Однако пока мы имеем в наличии действующую редакцию основного закона, новинки, фундаментальные коренные пересмотры ценностных векторов вообще нигде не рассматриваются. Поэтому все улучшения в области образования, молодежной политики и прочего выглядят как лоскутное одеяло – когда штопается уже существующий детский кафтан», — считает парламентарий.

По мнению Милонова, то, какой мы видим молодежь и то, какие у России в целом должны быть национальные приоритеты, помимо президента, должен определять некий коллегиальный орган, решения которого по статусу будут находиться выше федерального закона, но ниже, чем положения конституции. Парламентарий считает, что именно этот новый орган власти и должен, основываясь на основном законе, определять векторы национального развития.

Председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, а также директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Гронский рассказал о необходимости защиты российской культуры от посягательств на нее. И лучшим методом этой защиты должна стать ее доступность.

«Как вы думаете, сколько стоит билет в Мариинский театр? Вот, предположим, семья — папа, мама, двое детей — решили сходить на «Щелкунчика», проникнуться, так сказать, высокой культурой. Но вот незадача: обратитесь к ценнику этого театра, и вы увидите билеты минимум по 7 тысяч. Получается, этой семье, в случае если она не очень обеспеченная, придется отдать всю свою зарплату за один только вечер», — возмущен Гронский.

Далее эксперты круглого стола принялись обсуждать поправки, касающиеся запрета занимать высокие должности лицам, имеющие гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России. В связи с этим модератор дискуссии Малькевич дал слово первому секретарю Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу, предложив тому высказать свое «коммунистическое недовольство» и предложить ряд своих предложений в лучших «драконовских сталинских традициях».

«Я на ваши выпады, Александр Александрович, отвечать не буду, — парировал Малинкович. — Мы выражаем не коммунистическое, а народное недовольство — если оно, конечно, есть. Действующая конституция… Мы ее никогда не поддерживали. В том числе и потому, что она была принята в 1993 году после расстрела Белого дома. Так что мы с восторгом восприняли предложение президента сделать более «социальную» конституцию».

Однако в том, что касается ограничений для занимающихся политической деятельностью лиц, на взгляд «коммуниста России», допущен ряд поблажек.

«Мы бы поддержали ужесточение требований не только к чиновникам, но и к депутатам Госдумы, законодательных собраний. Да и к муниципальным тоже! Огромное количество «пятой колонны» проникло везде, где только можно. Поэтому нужно обязать их всех не иметь ни собственности, ни родственников — никого и ничего за границей», — заявил Малинкович.

Он назвал «недопустимым» внесение понятия Бога в основной закон.

«Это что же: половина населения у нас верующая, причем в самых разных богов, другая неверующая, часть верит в инопланетян и еще во что-то – они все столкнутся и будут этой конституцией друг друга по голове бить. Недопустимо! Поэтому 14-я статья должна быть прописана в такой редакции, чтобы отражать интересы и верующих, и неверующих», — уверен коммунист.

По его словам, в новой редакции основного закона обязательно должен быть прописан запрет на критику советского периода российской истории.

«Это разрушает духовную жизнь в стране! О какой молодежной политике можно говорить, если мы ругаем СССР?» — возмутился Малинкович.

«Отличное предложение! — «поддержал» Милонов. — И еще что-нибудь про котиков давайте впишем. Котиков все любят».

Один из руководителей партии «Социальная защита» и бывший член «Коммунистов России» Виктор Перов горячо выступал за внесение в конституцию поправок, которые позволили бы сократить численность депутатов Государственной думы с 450 до 250 человек.

«Хватит кормить дармоедов! У нас половина партии поддерживает это нововведение: 150 человек будут избираться по мажоритарным округам, а остальные 100 — по партийным спискам, — внес предложение Перов. — И убрать все ограничения по так называемым «барьерам» — даже если партия получила только 1%, то один ее представитель обязательно должен быть в Думе».

Что же касается Совета Федерации, то он, по убеждению бывшего «коммуниста», должен избираться на основе «всеобщего всенародного голосования». Кроме того, России нужна «государственная молодежная идеология» — в ответ на это утверждение Перова Малькевич предложил также ввести «идеологию для взрослых».

В конце концов участники круглого стола сошлись во мнении, что уж совсем мелкие инициативы должны быть отражены не в основном, а хотя бы в федеральном законе или даже в подзаконных актах — по меткому замечанию одного из спикеров, «вопросам регламентации имущества жен чиновников нечего делать в Конституции».