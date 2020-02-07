Морозов: Россияне никогда не согласятся передать Японии Курильские острова

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией и решить территориальный спор на взаимовыгодных условиях. Предложения японской стороны, как считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, являются «нерабочими», поскольку все сводится к передаче Курильских островов от России к Японии. По словам Морозова, для уменьшения противоречий между странами Токио мог бы сначала отказаться от антироссийских санкций.

Вновь проблему нерешенного вопроса о пограничном размежевании Курильских островов Абэ поднял на «Съезде за возвращение северных территорий». Он сообщил о готовности японской стороны превратить спорные земли в «острова дружбы», которые в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. По его словам, обеим сторонам нужно провести переговоры для поиска приемлемого решения.

«(Я намерен. — Прим. ФАН) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — подчеркнул глава правительства Японии.

По словам депутата Госдумы Антона Морозова, у японского премьера слишком «прямолинейные подходы», которые являются его программной установкой в решении спорных для Токио территорий. К тому же, как заметил депутат, важно, чтобы между народами обеих стран укреплялись отношения. Отсутствие на протяжении 74 лет договора между Японией и Россией премьер-министр назвал ненормальной ситуацией.

«Он хочет во время своего премьерства решить проблему Курильских островов. Однако те меры, которые он предлагает на данном этапе — нерабочие. Все сводится к тому, что Россия должна передать Японии эти острова. У нас в обществе очень категоричный настрой, — никто никогда не согласиться на передачу островов Японии. Пока что я не вижу в этих переговорах существенного сближения позиций обеих стран», — подчеркнул Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом у России с Японией, несмотря интенсивное развитие экономических отношений, до сих пор разные позиции по международной повестке дня, отмечает парламентарий.

«Как все знают, Япония поддержала западные санкции против нашей страны. Также Япония является членом блока НАТО, возглавляя коалицию альянса на Дальнем Востоке, что, в свою очередь может потенциально угрожать России в военном плане. Поэтому у нас очень много противоречий, которые нужно постепенно устранять. Я думаю, что японцы могли бы начать с отказа от антироссийских санкций или с выхода из НАТО. Только после этого можно было бы выстраивать какой-то предметный разговор, в том числе по Курильским островам, но не подразумевая их передачу. Острова могли бы служить для каких-либо совместных проектов», — рассказал он.

Ранее Абэ заявлял о своих намерениях подписать мирный договор с Россией в декабре прошлого года. На пресс-конференции в городе Чэнду Абэ подчеркнул, что готов решить противоречия, возникающие между странами по спорным территориям.

Напомним, отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Российская Федерация заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над территорией подкреплен действующими международно-правовыми нормами.