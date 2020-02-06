Немецкий политолог Рар заявил, что Россия одержала грандиозную победу над Западом

Москва, 6 февраля. Россия одержала грандиозную победу над Западом. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, на территории западных стран, действительно, весьма сильна антироссийская риторика, и это связано с несколькими причинами. По словам политолога, после распада СССР, когда страна долгое время не могла прийти в себя, Запад был уверен, что завладел богатствами РФ. Однако планы провалились после того, как главой государства стал Владимир Путин.

Также, как заметил Александр Рар, весомую роль в победе России на Западом сыграли заявления Москвы относительно расширения НАТО на восток.

«И все поняли, что дальнейшие попытки расширения НАТО — это третья мировая война с Россией. Это, конечно, грандиозная победа во внешней политике для РФ», — сказал политолог.

Резюмируя, собеседник издания пояснил, что в последние годы Россия закрепила свое влияние и авторитет на международной арене. Именно поэтому страну называют одним из главных локомотивов по выработке правильных решений.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин ранее прокомментировал заявление журналиста американского издания National Interest о том, что Россия победила Запад в санкционной войне. По мнению аналитика, слова американцев демонстрируют, что США бессильны в попытках надавить на Россию.