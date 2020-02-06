ВОЗ проведет всемирный форум для разработки вакцины против коронавируса

Женева, 6 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса нового типа. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Предполагается, что на международной встрече будут определены приоритеты в исследовании коронавируса 2019-nCoV и скоординированы усилия разных стран по разработке терапии и вакцин против заболевания.

«У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших. Вот почему 11-12 февраля мы созовем глобальный форум по исследованию и инновациям», — заявил Гебрейесус.

По его словам, форум примет ученых со всего мира, в том числе из КНР.

«Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств», — добавил глава ВОЗ.

Он напомнил, что науке до сих пор неизвестны источники вируса. Ранее ВОЗ обратилась к донорам с просьбой инвестировать 675 миллионов долларов на противодействие эпидемии.

«Многие доноры хотят помочь, но мы должны сориентировать их на поддержку согласованных приоритетов вместо того, чтобы двигаться в разных направлениях», — заключил Гебрейесус.

Другой участник пресс-конференции, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отметил, что в последние сутки в Китае уменьшилось количество заболевших. Однако, по его мнению, пока преждевременно давать дальнейший прогноз ситуации.

«Мы находимся посреди интенсивной вспышки, и нам нужно быть осторожными относительно каких-либо прогнозов», — пояснил специалист.

Напомним, власти КНР сообщили об обнаружении нового коронавируса в конце декабря 2019 года после нескольких случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань провинции Хубэй. Руководству страны пришлось вводить особый режим в регионе для противодействия эпидемии. По последним данным жертвами коронавируса нового типа 560 человек, 28 тысяч остаются зараженными.