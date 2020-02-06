Малашенков: о вступлении Белоруссии в ЕС не может быть и речи. ФАН-ТВ

Тему столкновения интересов ЕС и НАТО с одной стороны и Союзного государства России и Беларуси с другой обсудили эксперты и журналисты на пресс-конференции «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент».

Мероприятие было посвящено поездкам госсекретаря США Майка Помпео в столицы Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а также его встречам с первыми лицами этих государств. Эксперты обсуждали цели поездок и их возможные последствия.

После визита Помпео в Минск в соцсети проскользнула информация о якобы скором вступлении Белоруссии в ряды НАТО и ЕС. Журналист Василий Малашенков дал свой комментарий на этот счет:

«О каком вступлении в ЕС сейчас может идти речь? Евросоюз согласился понизить для нас цены на шенгенские визы, но произойдет это только в июне, а в феврале цены уже поднимутся с 60 евро до 80. Это очень унизительно для белорусов. Какое может быть вступление?» — ответил журналист.

Также прозвучали версии, что визиты госсекретаря связаны с такими глобальными задачами США, как противодействие процессу сближения участников Континентального блока, передел европейского рынка углеводородного газа и сохранение статуса-кво текущих сфер геополитического влияния.