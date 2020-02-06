Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

Москва, 6 февраля. Российский президент Владимир Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении. Как и прежде, на информирование о своем положении у него есть один звонок.

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов должны сообщать родственникам пострадавшего от преступления или правонарушения административного характера о нахождении его в медицинском учреждении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов. Максимальную санкцию ограничили пятикратным размером стоимости билета. А для юридических лиц ввели наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 дней.